Жанибек Алимханулы и Дензел Бентли провели дуэль взглядов

Жанибек Алимханулы и Дензел Бентли. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе из Казахстана Жанибек Алимханулы и претендент на его титул британец Дензел Бентли провели дуэль взглядов перед очным боем, передает NUR.KZ.

На ринге боксеры встретятся 13 ноября. Алимханулы будет проводить первую защиту своего титула. Он стал обладателем пояса после того, как американский боксер Деметриус Андраде, владевший трофеем, покинул дивизион и перешел во второй средний вес. Он отказался от защиты в поединке против Алимханулы.

Британский боксер имеет в активе 17 побед на профи-ринге. Также он один раз проиграл. Еще в одном его поединке была зафиксирована ничья.

Принимать титульный поединок будет Лас-Вегас.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996725-zhanibek-alimhanuly-i-denzel-bentli-proveli-duel-vzglyadov-video/