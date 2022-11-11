Девять казахстанских боксеров пробились в финал чемпионата Азии

Асланбек Шымбергенов. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Девять представителей мужской сборной Казахстана по боксу примут участие в финальном раунде чемпионата Азии в Аммане (Иордания), передает NUR.KZ со ссылкой на Olympic.kz.

За "золото" сразятся:

До 48 килограммов: Санжар Ташкенбай

До 51 килограмма: Сакен Бибосынов

До 54 килограммов: Махмуд Сабырхан

До 57 килограммов: Серик Темиржанов

До 67 килограммов: Дулат Бекбауов

До 71 килограмма: Асланбек Шымбергенов

До 75 килограммов: Нурканат Райыс

До 92 килограммов: Айбек Оралбай

Свыше 92 килограммов: Камшыбек Кункабаев

Нурбек Оралбай (до 80 кг), Сагындык Тогамбай (до 86 кг), Саматали Тольтаев (до 60 кг) завершили ЧА с "бронзой".

В женских соревнованиях до финала дошли четыре казахстанки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996720-devyat-kazahstanskih-bokserov-probilis-v-final-chempionata-azii/