Четыре казахстанки вышли в финал чемпионата Азии по боксу в Аммане

Карина Ибрагимова. Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта РК

Четыре представительницы сборной Казахстана по боксу квалифицировались в финал чемпионата Азии по боксу, который в эти проходит в Аммане (Иордания), передает NUR.KZ.

За золотые медали будут биться Алуа Балкибекова (до 48 килограммов), Жайна Шекербекова (до 54 килограммов), Карина Ибрагимова (до 57 килограммов), а также Гульсая Ержан (до 81 килограмма).

Еще пятерым спортсменкам удалось завершить континентальное первенство с бронзовыми наградами. Так, третьими стали Назым Кызайбай (до 50 килограммов), Жазира Уракбаева (до 52 килограммов), Мадина Нуршаева (до 66 килограммов), Дарига Шакимова (до 70 килограммов) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 килограмма).

Добавим, что сегодня, 10 ноября, состоялся полуфиналы в соревнованиях среди мужчин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996531-chetyre-kazahstanki-vyshli-v-final-chempionata-azii-po-boksu-v-ammane/