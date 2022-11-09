Назым Кызайбай завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по боксу

Назым Кызайбай. Фото: olympic.kz

Представительница сборной Казахстана по боксу Назым Кызайбай стала обладательницей бронзовой медали чемпионата Азии, который проходит в Аммане (Иордания), передает NUR.KZ.

Спортсменка на турнире дошла до полуфинала в весовой категории до 50 килограммов.

За выход в финал Назым встретилась Намики Цукими, представляющей Японию.

Данный бой выиграла Цукими. Судьи вынесли в пользу нее раздельное решение - 4:1.

Таким образом, казахстанка завершила чемпионат Азии с бронзовой медалью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1996446-nazym-kyzaybay-zavoevala-bronzovuyu-medal-na-chempionate-azii-po-boksu/