"Он выглядел странно в бою с Головкиным": Джейк Пол бросил вызов "Канело"

Джейк Пол. Фото: Jason Miller/Getty Images

Популярный американский блогер и боксер Джейк Пол заявил, что хочет сразиться с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Джейк считает, что "Канело" стареет. Тому пример его последний бой с казахстанцем Геннадием Головкиным.

"Канело, ты стареешь. Ты странно выглядел в поединке с Геннадием Головкиным. Но я все равно хочу этот бой. Раньше все смеялись надо мной, когда я бросал ему вызов. Теперь люди воспринимают это немного серьезнее. Я все еще хочу с ним подраться", - заявил Пол.

Напомним, что в последнем бою Джейк Пол победил решением судей легенду UFC Андерсона Сильву. Тогда как Сауль Альварес одолел по очкам казахстанца Геннадия Головкина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1995117-on-vyglyadel-stranno-v-boyu-s-golovkinym-dzheyk-pol-brosil-vyzov-kanelo/