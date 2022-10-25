Фрэнк Уоррен: Любой из моих парней нокаутирует Джошуа

Энтони Джошуа. Фото: Francois Nel/Getty Images

Известный промоутер Фрэнк Уоррен заявил о готовности своих клиентов выйти на ринг против британца Энтони Джошуа и одержать над ним победу, передает NUR.KZ со ссылкой на Sky Sports.

В частности, Уоррен отметил супертяжеловесов Джо Джойса и Дэниэла Дюбуа. По его словам, они легко смогут сбить Джошуа с ног.

"Теперь я смогу начать сводить Дюбуа и Джойса с Джошуа. Если Энтони ни с кем из них в итоге не сразится, то будет трудно что-либо продать зрителям.

Я бы поставил с ним любого из своих парней. Любой из них нокаутирует его. Джойс отправил бы в нокаут его, и Дюбуа сделал бы то же самое",- заявил Уоррен.

Напомним, Энтони Джошуа в своем последнем бою потерпел поражение от украинца Аександра Усика.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1994218-frenk-uorren-lyuboy-iz-moih-parney-nokautiruet-dzhoshua/