Мейирим Нурсултанов вошел в десятку лучших рейтинга IBF

Мейирим Нурсултанов. Фото: RCC Boxing Promotions

Международная боксерская федерация (IBF) произвела обновление рейтинга, по итогам которого изменилась позиция казахстанского средневеса Мейирима Нурсултанова, передает NUR.KZ.

В средней весовой категории Мейирим Нурсултанов ворвался в десятку лучших. С 15 места боксер переместился сразу на восьмую позицию.

Других казахстанских боксеров изменения не коснулись.

Напомним, Нурсултанов в начале октября провел защиту титула WBO International в среднем весе, одержав победу на вечере бокса в Люблине (Польша). Его соперником стал аргентинский боксер Марсело Эстебан Косерес.

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам гарантированные бонусы на каждом этапе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1993445-meyirim-nursultanov-voshel-v-desyatku-luchshih-reytinga-ibf/