Оскар Де Ла Хойя: Победа над Мунгией вернет Головкина на вершину

Геннадий Головкин. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Известный промоутер Оскар Де Ла Хойя озвучил план, согласно которому казахстанский боксер Геннадий Головкин может вернуться на вершину, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Fight Hub TV.

По его словам, для этого нужно сразиться с мексиканцем Хайме Мунгией.

"Головкина любят и в Мексике, и в Казахстане. Безусловно, он - звезда мирового уровня. И я считаю, что сейчас ему важно принять против Хайме. Для них обоих данный поединок стал бы идеальным.

Во-первых, это будет динамика, шоу. Во-вторых, в случае победы Головкин вновь вернется на вершину. Он вновь станет элитным боксером. данная встреча - беспроигрышный вариант.

Я был удивлен, что GGG в последних раундах прессинговал Альвареса. И я точно не скажу, что ему пора на пенсию. Никогда бы такое никому бы не советовал",- сказал промоутер.

Напомним, в последнем бою Головкин уступил решением судей мексиканцу Саулю Альваресу.

Добавим, текстовую трансляцию этого боя мы вели в нашем Telegram-канале @sportnurkz. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новостей спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1992589-oskar-de-la-hoyya-pobeda-nad-mungiey-vernet-golovkina-na-vershinu/