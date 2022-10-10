Тайсон Фьюри: Чисора не менее опасен, чем Усик

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Британский боксер супертяжелого веса Тайсон Фьюри в скором времен объявит имя соперника по поединку, который он запланировал на декабрь текущего года, передает NUR.KZ со ссылкой Boxingscene.com.

По его словам, в списке есть несколько бойцов, которые могут разделить с ним ринг.

"Не могу сказать, что контракт уже подписан. Однако на этой неделе мы собираемся сделать объявление. Мы назовем имя соперника. У нас есть список, куда входят около пяти боксеров. Один из них будет выбран в ближайшие дни.

Кто бы не стал оппонентом, я сделаю его миллионером. Это будет так, словно я отдам ему выигрышный лотерейный билет.

Не исключено, что соперником станет Дерек Чисора. Считаю его не менее опасным, чем Александр Усик.

Он не из пугливых. И, если вы будете в ринге не в лучших кондициях, он может вас избить до полусмерти",- озвучил Фьюри.

Напомним, Фьюри хочется провести бой 3 декабря. Изначально он планировал встретиться с соотечественником Энтони Джошуа, однако переговоры сорвались.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1991979-tayson-fyuri-chisora-ne-menee-opasen-chem-usik/