Гильберто Рамирес: Я являюсь лучшим полутяжеловесом

Гильберто Рамирес. Фото: Kevin Estrada/Golden Boy/Getty Images

Мексиканский боксер Гильберто "Зурдо" Рамирес прокомментировал предстоящий бой против россиянина Дмитрия Бивола, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Я хочу доказать, что "Зурдо" скоро станет легендой. Я хочу выиграть этот титул и побить все рекорды после этого.

Я всегда считал, что я являюсь лучшим полутяжеловесом, а Бивол - второй. Вот почему я просил этого боя. Люди хотят увидеть этот поединок, потому что он победил одного из лучших мексиканцев. Все хотят увидеть нашу битву",- заявил Рамирес.

Напомним, Рамирес и Бивол проведут бой 5 ноября в ОАЭ. На кону будет стоять титул WBA в полутяжелом весе, которым владеет россиянин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990624-gilberto-ramires-ya-yavlyayus-luchshim-polutyazhelovesom/