Глава WBC: "Канело" закрыл историю с Головкиным убедительной победой

Бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Sarah Stier/Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал исход третьего поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает NR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Напомним, бой состоялся в Лас-Вегасе (США). "Канело" одержал победу над GGG единогласным решением судей.

"Победа Альвареса была очевидной. Он доминировал. Головкин мало действовал в первых семи-восьми раундов. И Альварес владел большим преимуществом. Он не шел на неоправданный риск. И его стратегия сработала. Отмечу, что данный бой был более техничным, чем предыдущие.

Бокс - это стили и стратегия. Головкин не форсировал действия на протяжении многих раундов боя, и именно поэтому поединок пошел в таком направлении. В итоге "Канело" закрыл историю с Головкиным убедительной победой",- сказал Сулейман.

Добавим, текстовую трансляцию этого боя мы вели в нашем Telegram-канале @sportnurkz. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новостей спорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1990095-glava-wbc-kanelo-zakryl-istoriyu-s-golovkinym-ubeditelnoy-pobedoy/