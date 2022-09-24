В Алматы пройдет большой вечер профессионального бокса

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2 октября в Алматы состоится большой вечер профессионального бокса, в главном бою которого встретятся американец Джаррелл Миллер (25-0-1, 21КО) и ганец Эбенезер Тете (20-1, 17КО), сообщает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

Поединок Миллер - Тете пройдет в рамках тяжелого веса и будет рассчитан на десять раундов.

Также в этот день на ринг выйдут казахстанские боксеры Даулет Даукенов (10-2, 4КО), Данияр Елеусинов (10-2-1, 9КО), Нурсултан Аманжолов (4-0, 3КО) и Ангелина Лукас (1-0).

Соперником Даукенова станет представитель Узбекистана Эльдорбек Саидов (6-7-2, 4КО). Елеусинов сразится с Арамом Варданяном (2-2, 2КО) из Армении.

Ангелина Лукас проведет бой против украинки Алены Гурьевой (1-2). Нурсултан Аманжолов выявит сильнейшего в поединке с французом Морганом Дессо (6-11, 5КО).

В андеркарде также ожидается выступление трехкратного чемпиона мира Магомедрасула Меджидова (3-1, 3КО) из Азербайджана. Его соперник пока не определился.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989456-v-almaty-proydet-bolshoy-vecher-professionalnogo-boksa/