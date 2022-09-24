Бекман Сойлыбаев проведет титульный бой

Бекман Сойлыбаев. Фото: instagram.com/bekman_soilybaev/

Казахстанский профессиональный боксер Бекман Сойлыбаев в октябре текущего года проведет поединок за титул WBA Intercontinental во втором полулегком весе, передает NUR.KZ.

Как сообщает официальная страница промоутерской компании Adal Promotions в Instagram, Сойлыбаев выйдет на ринг 1 октября. Его соперником станет Сифосетху Мвула из ЮАР.

На кону поединка будет стоять титул WBA Intercontinental во втором полулегком весе. Событие пройдет в городе Люблин (Польша).

Как сообщает официальная страница промоутерской компании Adal Promotions в Instagram, Сойлыбаев выйдет на ринг 1 октября. Его соперником станет Сифосетху Мвула из ЮАР.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989438-bekman-soylybaev-provedet-titulnyy-boy/