Стивенсон победил Консейсау, однако чемпионские титулы остались вакантными

Шакур Стивенсон. Фото: Mike Stobe/Getty Images

Американский боксер Шакур Стивенсон одержал победу над олимпийским чемпионом ОИ-2016 бразильцем Робсоном Консейсау в Ньюарке (Нью-Джерси, США), передает NUR.KZ.

Бой состоялся в лимите второго полулегкого веса. Он продлился всю дистанцию. И завершился победой Стивенсона единогласным решением судей - 117-109, 118-108 и 117-109.

Американец доминировал и не испытал каких-то серьезных проблем. Ему удалось отметиться нокдауном, при этом Стивенсон полностью владел преимуществом.

Стоит отметить, что чемпионские пояса WBC и WBO остались вакантными. Стивенсон провалил взвешивание, из-за чего лишился титулов. После данного инцидента он сообщил, что покидает дивизион и переходит в легкую весовую категорию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989427-stivenson-pobedil-konseysau-odnako-chempionskie-tituly-ostalis-vakantnymi/