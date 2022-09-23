Пол Малиньяджи: Альваресу нужно найти другую отмазку и принять критику

Пол Малиньяджи. Фото: Johnny Louis/Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Пол Малиньяджи раскритиковал мексиканца Сауля Альвареса и призвал больше не говорить на тему того, что не будет драться с соотечественниками, передает fighthype.com.

Малиньяджи подкрепил свое мнение фактом, уличив "Канело" в двойных стандартах.

"На мой взгляд, это странно- не биться против мексиканцев. Хорошо, его дело. Но только ведь он бился против Хулио Сезара Чавеса-младшего. А он разве не мексиканец?

Альварес вышел на ринг против него только потому, что Чавес-младший - это отстой. Как только на горизонте появились мексиканцы, которые умеют боксировать, Альварес сразу завел разговор о том, что он не хочется выступать против соотечественников.

Ему нужно найти другую отмазку и принять критику, не обижаться на нее",- заявил Малиньяджи.

Экс-чемпион мира высказался на эту тему после того, как Альварес отказался драться с непобежденным Дэвидом Бенавидесом, сославшись на то, что не хочет боксировать против мексиканцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1989275-pol-malinyadzhi-alvaresu-nuzhno-nayti-druguyu-otmazku-i-prinyat-kritiku/