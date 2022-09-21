Гильберто Рамирес: Я отберу титул чемпиона мира у Бивола

Непобежденный мексиканский боксер-полутяжеловес Гильберто Рамирес озвучил главные цели на титульный поединок против россиянина Дмитрия Бивола, передает Boxingscene.com.
По словам Рамиреса, он собирается отобрать у соперника титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.
"Не скажу, что это будет самый большой вызов в моей карьере. Я неоднократно дрался с лучшими бойцами, однако поединок с Биволом - отличный вариант на сегодняшний день. Это то, чего я сейчас хочу. Фанаты с нетерпением ждут нашей встречи.
Конечно, Бивол - это реально хороший вызов. С нетерпением жду момента, когда стану чемпионом мира. А это произойдет. Я отберу титул у Бивола. Это точно.
Бой с ним и дальнейшие перспективы - это то, о чем я мечтаю. Буду воплощать в реальность",- сказал Рамирес.
Напомним, Рамирес и Бивол встретятся в ринге 5 ноября текущего года. Принимать большой поединок будут Объединенные Арабские Эмираты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988948-gilberto-ramires-ya-otberu-titul-chempiona-mira-u-bivola/