Дэниел Джейкобс: В бою против Альвареса отдал бы Головкину только три раунда

Дэниэл Джейкобс. Фото: Tom Hogan/Golden Boy/Getty Images

Американский боксер Дэниел Джейкобс выразил несогласие с судейским счетом, с которым завершился третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, передает boxingnews24.com.

Напомним, победу в бою одержал Альварес. Он выиграл единогласным решением судей - 116:112; 115:113; 115:113.

"Самим поединком я не разочарован, потому что знал, что это будет не самым лучшим выступлением GGG. Однако я был впечатлен "Канело". Обычно он тек резво начинает поединки.

При этом не стану врать и лукавить насчет судейских записок. Да, в боксе мы иногда сталкиваемся с несправедливыми решениями. Но в событии такого масштаба можно было рассчитывать на чистоту.

Все, кто смотрел бой, понимают, что он не был конкурентным. Я отдал бы Головкину только три раунда",- озвучил Джейкобс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1988556-deniel-dzheykobs-v-boyu-protiv-alvaresa-otdal-by-golovkinu-tolko-tri-raunda/