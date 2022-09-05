Боксер Руис после победы над Ортисом нацелился на бой с Уайлдером

Энди Руис-младший. Фото: Harry How/Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Энди Руис-младший (Мексика) заявил о желании провести бой против американца Деонтея Уайлдера, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Напомним, в Лос-Анджелесе (США) состоялся вечер бокса, в главном бою которого Руис одержал победу решением судей над кубинцем Луисом Ортисом.

"Дай Бог, Уйалдер победит Роберта Хелениуса в октябре. Мы с ним состоим в одной организации - Premier Boxing Champions (PBC). И уверен, что Эл Хэймон сможет организовать бой с Деонтеем. Давайте сделаем это",- заявил мексиканец.

Добавим, что благодаря победе над Ортисом, Энди Руис-младший стал обязательным претендентом на титул WBC. Им в данный момент владеет британец Тайсон Фьюри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1986295-bokser-ruis-posle-pobedy-nad-ortisom-natselilsya-na-boy-s-uaylderom/