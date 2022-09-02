Тренер Канело: Бой Альвареса с Головкиным будет сложным для обоих боксеров

Эдди Рейносо и Сауль Альварес. Фото: Matt Thomas/Getty Images

Тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса Эдди Рейносо оценил предстоящий поединок своего подопечного против казахстанца Геннадия Головкина, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Это будет сложный бой для них обоих. Очень сложный. Ведь они уже хорошо знают друг друга. Плюс Канело и Головкин - бойцы высокого уровня, с хорошим ударом.

Мы должны работать как всегда на хорошем уровне. Мы провели классные 24 раунда против Головкина. И должны сделать это снова. Сауль в категории до 168 фунтов выглядит очень сильно. Мы должны доказать его статус, подтвердить его.

И мы должны выиграть этот бой и уже в следующем году выходить на Бивола",- сказал Рейносо.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Редакция NUR.KZ совместно с компанией Parimatch решили подготовить тест в преддверии боксерского поединка за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985957-trener-kanelo-boy-alvaresa-s-golovkinym-budet-slozhnym-dlya-oboih-bokserov/