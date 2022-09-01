Канело: Собираюсь завершить великую карьеру Головкина

Сауль Альварес. Фото: Gettty Images/ Handout / Handout

Мексиканский боксер Сауль Альварес высказался о предстоящем бое против казахстанца Геннадия Головкина, сообщив о цели завершить карьеру GGG, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

"Завершить его карьеру - это моя цель. Никакого неуважения к нему нет. Он великий боец. Он один из лучших средневесов в истории бокса. Но это то, ради чего я тренируюсь. Моя цель - закончить его карьеру, его великую карьеру.

"Я чувствую себя голодным. Я всегда тренируюсь на 100 процентов. Ощущаю себя мотивированным. Просто не могу дождаться выхода на ринг",- озвучил Канело.

Напомним, что большой поединок состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985747-kanelo-sobirayus-zavershit-velikuyu-kareru-golovkina/