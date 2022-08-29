"Отберу твой пояс": бразильский боксер бросил вызов Жанибеку Алимханулы

Эскива Фалькао. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc/Getty Images

Непобежденный бразильский боксер Эскива Фалькао изъявил желание провести бой с новоиспеченным чемпионом WBO казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передает NUR.KZ.

Эскива обратился к Жанибеку через социальные сети.

"Теперь, когда ты настоящий чемпион, я могу отобрать твой пояс. Погнали, чемпион", - написал Фалькао в Twitter.

Следом Жанибек ответил, что не заинтересован в таком поединке.

"Если ты хочешь сразиться со мной, то сначала должен стать чемпионом, потом поговорим. Меня не интересуют боксеры без титула. Я тебя уважаю, но у тебя нет имени в боксерском мире. Я хочу драться с Чарло, Канело!" - заявил Алимханулы.

Фалькао согласился с тем, что казахстанец хочет драться только с чемпионами.

"Ты поступаешь правильно, ты чемпион и выбор за тобой. Лучше проиграть чемпиону, чем уступить тому, кто не является чемпионом мира", - добавил бразильский боксер.

Напомним, что вчера Жанибек Алимханулы стал полноправным чемпионом мира по версии WBO. Он стал первым казахстанским боксером, кому удалось завоевать титул Всемирной боксерской организации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985349-otberu-tvoy-poyas-brazilskiy-bokser-brosil-vyzov-zhanibeku-alimhanuly/