Эдди Хирн: Если Юбенк пройдет Бенна, то может сразиться с Головкиным в Великобритании

Крис Юбенк-младший. Фото: Huw Fairclough/Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о возможности проведения поединка между казахстанцем Геннадием Головкиным и британцем Крисом Юбенком-младшим, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Хирн оценил перспективы британцы на фоне предстоящего поединка Юбенка против непобежденного соотечественника Конора Бенна.

"Если вы посмотрите на победы, то Крис побил Джеймса Дигейла. Да, поблекшего. Но он все равно победил его. Также он провел хороший бой с Джорджем Гроувзом. Я знаю, что Джордж был травмирован, но считаю, что Крис крепкий, как гранит. У него отличный подбородок, как и у его отца.

Но я не считаю его элитным средневесом. не верю, что он кого-то победит из топов. Ему не пройти Головкина, Чарло и, конечно, Канело.

Тем не менее, если Юбенк выиграет бой с Бенном, то может сразиться с Геннадием Головкиным в Великобритании, либо с Канело на "Уэмбли". Так что это будет важный бой для обоих боксеров",- сказал Хирн.

Добавим, что Юбенк и Бенн проведут бой 9 октября в Лондоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985285-eddi-hirn-esli-yubenk-proydet-benna-to-mozhet-srazitsya-s-golovkinym-v-velikobritanii/