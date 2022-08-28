Головкин поздравил Алимханулы с завоеванием титула WBО

Геннадий Головкин. Фото: Jun Sato/GC Images

Чемпион мира в среднем весе по версии WBA Super и IBF казахстанец Геннадий Головкин поздравил соотечественника Жанибека Алимханулы с завоеванием титула WBO, передает NUR.KZ.

40-летний боксер поздравил Алимханулы на своей странице в социальных сетях.

"Поздравляю Жанибека Алимханулы, хорошие новости. Пусть будет больше казахстанских чемпионов. Поздравляю!", - написал в Twitter Головкин.

Следом Жанибек ответил Геннадию, поблагодарив его за поздравления.

Напомним, что вчера Жанибек Алимханулы стал полноправным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в среднем весе.

Это случилось после того, как бывший обладатель пояса американец Деметриус Андраде оставил титул и перешел в другой дивизион.

Отметим, что Алимханулы стал первым казахстанским боксером, кому удалось завоевать титул WBO.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1985269-golovkin-pozdravil-alimhanuly-s-zavoevaniem-titula-wbo/