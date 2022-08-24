СМИ озвучили имя следующего соперника Василия Ломаченко

Василий Ломаченко. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях из Украины Василий Ломаченко проведет следующий бой против американца Джемейна Ортиса, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

Поединок состоится на ринге театра Hulu в Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Встреча возглавит большой вечер бокса.

Также в Boxingscene озвучили дату. Отмечается, что бой намечен на 29 октября 2022 года.

Напомним, что Ломаченко последний раз выходил на ринг в декабре прошлого года, когда единогласным решением судей одержал победу над ганцем Ричардом Комми.

Ортис на профессиональном ринге провел 17 боев. В 16-ти из них он вышел победителем. Еще один поединок завершился вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984620-smi-ozvuchili-imya-sleduyuschego-sopernika-vasiliya-lomachenko/