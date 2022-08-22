Джошуа: Я проиграл и Александру Усику, и своим эмоциям

Энтони Джошуа. Фото: Francois Nel/Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа на своей странице в Instagram подвел итоги поражения украинцу Александру Усику в реванше и объяснил свой эмоциональный сбой после оглашения результатов боя, передает NUR.KZ.

Напомним, после поединка Джошуа устроил истерику. Экс-чемпион мира выбросил за пределы ринга чемпионские пояса, затем ушел в сторону раздевалок, вернулся, поспорил, взял микрофон и выдал монолог.

"Я желаю Усику дальнейших успехов в его стремлении к величию. Ты - чемпион высокого уровня.

Вчера мне пришлось мысленно погрузиться в бездну, чтобы побороться за чемпионские пояса. У меня было два поединка: один с Усиком и один с моими эмоциями. В обоих я проиграл.

Я буду первым, кто признает, что я подвел себя и поступил неправильно. Я действовал исключительно под эффектом страсти и эмоций, а когда их не контролируешь, то не очень хорошо.

Я очень сильно люблю этот спорт и с этого момента я буду лучше",- написал Джошуа.

Добавим, что Усик победил Джошуа раздельным решением судей, тем самым защитив титулы WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе. Реванш состоялся в Саудовской Аравии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984232-dzhoshua-ya-proigral-i-aleksandru-usiku-i-svoim-emotsiyam/