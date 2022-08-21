"Одно из моих желаний": боксерша Милана Сафронова поделилась фото с дельфинами

Милана Сафронова. Фото: instagram.com/safronovamilana1/

Победительница чемпионата Азии по боксу, обладательница бронзовой медали мирового первенства Милана Сафронова на своей странице в Instagram рассказала об исполненном желании и опубликовала фото с дельфинами, передает NUR.KZ.

Спортсменка в своем посте озвучила, что всегда хотела поплавать с дельфинами.

"Оставлю это тут.

Одно из моих жизненных желаний было поплавать с дельфинами. Выполнено. Я благодарю Вселенную за мою великолепную жизнь. Люблю тебя, моя жизнь.

P.S. На данный момент все мои желания непременно связаны со спортом. И я непременно буду достигать все, что задумала. Я верю в это. Ведь моя жизнь только начинается. Слава Богу за все",- подписала фото Сафронова.

Милана Сафронова неоднократно побеждала на чемпионатах Казахстана по боксу. Она становилась первой в 2018, 2019, 2020 годах.

В 2019-ом Сафронова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, а через два года выиграла континентальное первенство.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984131-odno-iz-moih-zhelaniy-boksersha-milana-safronova-podelilas-foto-s-delfinami/