Геннадий Головкин дал прогноз на второй бой между Усиком и Джошуа

Усик - Джошуа. Фото: ADRIAN DENNIS/AFP via Getty Images

Чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин высказался о реванше между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegraph.

По словам 40-летнего казахстанского боксера, Энтони следует быть диким зверем, чтобы одолеть Усика в реванше.

"Джошуа следует быть диким зверем. Ему не нужно думать о красоте бокса, ему надо стать диким зверем. Если он кардинально поменяется в реванше, то сможет одержать победу. Но, возможно, мы увидим все то, что было в первом бою. Поэтому я думаю, что Усик победит", - заявил Головкин.

Напомним, что второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Сегодня боксеры прошли процедуру взвешивания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1984035-gennadiy-golovkin-dal-prognoz-na-vtoroy-boy-mezhdu-usikom-i-dzhoshua/