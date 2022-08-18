Каллум Смит: В третьем бою Канело уверенно победит Головкина

Каллум Смит. Фото: Gettty Images/ Martin Rose / Staff

Бывший чемпион мира во втором среднем весе британец Каллум Смит поделился прогнозом на третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Fight Hub TV.

По словам британского боксера, в трилогии нет интриги. Каллум считает, что Канело одержит одностороннюю победу.

"Это будет односторонняя победа для Канело. И это грустно, ведь первые два боя были конкурентными, их было приятно смотреть. Я считаю, что третий поединок надо было провести вскоре после реванша, но нас заставили ждать.

За это время Головкин сильно постарел, нежели Альварес. Поэтому я думаю, что Сауль уверенно победит. Этот бой нужно было организовать пару лет назад", - заявил Смит.

Напомним, что третий бой между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1983818-kallum-smit-v-tretem-boyu-kanelo-uverenno-pobedit-golovkina/