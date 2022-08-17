Озвучены суммы призовых казахстанских боксерш за медали чемпионата мира

Алуа Балкибекова. Фото: aiba.com

Завтра, 18 августа, на специальном мероприятии состоится чествование женской команды Казахстана по боксу. Отличившимся на чемпионате мира в Стамбуле спортсменкам вручат денежные премии, передает NUR.KZ.

На прошедшем ЧМ казахстанки завоевали пять медалей. Алуа Балкибекова поднялась на вторую ступень пьедестала. С бронзовой наградой мировое первенство завершили Карина Ибрагимова, Валентина Хальзова, Дина Жоламан и Жайна Шекербекова.

По сообщению Казахстанской федерации бокса, за "серебро" положена денежная премия в размере 30 тысяч долларов. Боксерши, занявшие третьи места, получат по 10 тысяч. Также будут отмечены тренеры и другие представители сборной.

Напомним, на чемпионате мира выступили более 300 спортсменок из 72 стран. Казахстан на нем был представлен полным составом. При этом наши боксерши показали лучший выездной результат по количеству медалей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1983614-ozvucheny-summy-prizovyh-kazahstanskih-boksersh-za-medali-chempionata-mira/