Легендарный мексиканский боксер назвал победителя трилогии Головкин - Канело

Хуан Мануэль Маркес. Фото: Joe Camporeale/USA TODAY Sports

Легенда мексиканского бокса Хуан Мануэль Маркес дал прогноз на третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на Marca.com.

По словам экс-чемпиона мира в нескольких весовых категориях, Канело знает, как именно победить Головкина.

"Канело знает и уже показывал, как можно победить казахстанца. Речь о мексиканском стиле бокса. Он заключается прежде всего в том, чтобы сражаться с умом, находиться на близком расстоянии и выбрасывать эффективные комбинации. Альварес делает это очень хорошо.

Я думаю, что бой завершится нокаутом. И, если не ошибаюсь, в восьмом или девятом раунде",- озвучил Маркес.

Напомним, что третий бой между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В первом поединке была зафиксирована ничья. Во втором решением судей победил Альварес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1983572-legendarnyy-meksikanskiy-bokser-nazval-pobeditelya-trilogii-golovkin-kanelo/