Бывший соперник Головкина Давид Лемье завершил карьеру

Давид Лемье. Фото: Tom Hogan/Golden Boy/Getty Images

Бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе канадский боксер Давид Лемье объявил о завершении профессиональной карьеры, передает NUR.KZ со ссылкой на Eye of the Tiger Promotions.

По словам 33-летнего боксера, он хочет проводить больше времени с семьей.

"Я многого добился за свою карьеру. Я осуществил свою мечту стать чемпионом мира. Я дал болельщикам зажигательные бои и принимал все вызовы, которые встречал на своем пути. Я посвятил свою жизнь тренировкам, боксу и теперь хочу дорожить каждой минутой, проведенной рядом со своей семьей", - заявил Лемье.

Напомним, что в 2015 году Давид Лемье завоевал титул IBF в среднем весе, победив француза Хассана Н'жикама. Но уже в следующем поединке канадец потерял пояс, проиграв досрочно казахстанцу Геннадию Головкину.

Всего на профи-ринге Лемье одержал 43 победы (из них 36 нокаутом) при пяти поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1983090-byvshiy-sopernik-golovkina-david-leme-zavershil-kareru/