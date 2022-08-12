Тайсон Фьюри вновь объявил о завершении карьеры

Тайсон Фьюри. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе, непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри вновь объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает Instagram-аккаунт спортсмена.

"Огромное спасибо всем, кто вносил вклад в мою карьеру на протяжении многих лет. После тяжелых переговоров я наконец решил уйти. И в день своего рождения я говорю: бон вояж. Большое спасибо всем, особенно жене Пэрис, которая помогала мне больше, чем кто-нибудь другой", — написал британский боксер.

Напомним, что 10 августа Фьюри заявил, что возвращается в профессиональный бокс.

В своем последнем бою британский боксер нокаутировал Уайта в шестом раунде и успешно защитил титул WBC. Всего на профессиональном ринге Фьюри провел 33 боя. В 32 одержал победу и один раз поединок с его участием завершился вничью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1982992-tayson-fyuri-vnov-obyavil-o-zavershenii-karery/