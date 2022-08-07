Абилхайыр Шегалиев вернется на ринг 16 сентября в Москве

Абилхайыр Шегалиев. Фото: instagram.com/shegaliyev_a/

Выступающий в среднем весе казахстанский боксер-профессионал Абилхайыр Шегалиев (8-0-1, 4КО) узнал дату следующего поединка, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

Абилхайыр вернется на ринг 16 сентября в Москве (Россия). Соперником Шегалиева станет местный боксер Андрей Сироткин. Бой пройдет в среднем весе (до 72 кг) и будет рассчитан на десять раундов.

Отметим, что 27-летний казахстанский боксер в профессионалах идет без поражений. В его активе восемь побед, из них четыре он завершил досрочно.

На счету российского боксера Андрея Сироткина 20 побед при двух поражениях.

Свой предыдущий бой Абилхайыр Шегалиев провел в феврале текущего года в Москве, завершив вничью поединок с Мануком Диланяном из России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1982116-abilhayyr-shegaliev-vernetsya-na-ring-16-sentyabrya-v-moskve/