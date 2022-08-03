"Момент истины": Сергей Липинец высказался о трилогии Канело - Головкин

Сергей Липинец. Фото: Edward Diller/Icon Sportswire via Getty Images

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец поделился мнением относительно третьего поединка между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом, передает NUR.KZ со ссылкой на студию бокса Виктора Ялымова.

Уроженец Казахстана считает, что на данный момент счет в их противостоянии 1:1. Также Сергей удивлен физической формой Головкина в сорок лет.

"Мое мнение, что счет 1:1. Первый бой выиграл Головкин, второй - Канело. Вот момент истины. Как земляк я очень болею за Головкина.

Надеюсь, что он отлично подготовится, так как находится в великолепной форме. Я таких сорокалетних боксеров еще не встречал. Он дисциплинирован и трудолюбив. Геннадий заслуживает огромного уважения.

Надеюсь, он выиграет в третьем бою у Канело. Но сделать это будет очень тяжело. Все-таки Канело намного моложе Головкина", - заявил Липинец.

Напомним, что третий поединок между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1981604-moment-istiny-sergey-lipinets-vyskazalsya-o-trilogii-kanelo-golovkin/