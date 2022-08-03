Геннадий Головкин. Фото: ROBYN BECK/AFP via Getty Images

Известный казахстанский спортсмен Геннадий Головкин занимает восьмое место в рейтинге лучших боксеров мира по версии BoxRec.com, сообщает Telegram-канал Fighter Channel.

На первом месте располагается мексиканец Сауль Альварес, второе место занимает представитель США Теренс Кроуфорд, а тройку сильнейших замыкает россиянин Дмитрий Бивол. Казахстанский боксер Геннадий Головкин занимает восьмую строчку.

Рейтинг боксеров pound-for-pound по версии BoxRec за август 2022 года: 1. Сауль Альварес (Мексика); 2. Теренс Кроуфорд (США); 3. Дмитрий Бивол (Россия); 4. Тайсон Фьюри (Великобритания); 5. Александр Усик (Украина); 6. Эррол Спенс-младший (США); 7. Наоя Иноуэ (Япония); 8. Геннадий Головкин (Казахстан); 9. Шакур Стивенсон (США); 10. Деонтей Уайлдер (США).

Напомним, что 17 сентября в Неваде (США) Геннадий Головкин и Сауль Альварес проведут третий бой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1981568-gennadiy-golovkin-zanimaet-vosmoe-mesto-v-reytinge-luchshih-bokserov-mira/