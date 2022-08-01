Казахский титан одолел Иранского Халка в первом же раунде в Дубае

"Казахский титан" и "Иранский Халк". Кадр из видео: instagram.com/stories/wickednbaduk

В ночь на сегодня, 1 августа, в Дубае состоялся поединок "Казахского титана" и "Иранского Халка". Двое силачей бились по правилам бокса. Казахстанский стронгмен отправил оппонента в нокаут уже в первом раунде.

Как пишет сайт Sports.kz, бой Алмата "Казахского титана" Джуманова и Саджада "Иранского Халка" Гариби прошел в рамках британского промоушена Wicked N’ Bad.

Поединок силачей был анонсирован в супертяжелом весе и должен был продлиться 4 раунда по 2 минуты, однако "Казахский титан" уже в первом раунде показал полное превосходство над соперником и победил его техническим нокаутом.

Отмечается, что перед поединком болельщики высказали сомнения касательно физической формы Саджада "Иранского Халка" Гариби. Они указали, что на фотографиях в соцсетях он выглядит более впечатляюще.

Также упоминается, что силачи подрались во время дуэли взглядов перед боем. Между ними началась перепалка, в ходе которой Гариби нанес первый удар Джуманову, однако "Казахский титан" не остался в долгу и сразу же послал противнику ответный удар.

В итоге разнимать бойцов пришлось сотрудникам охраны, которые присутствовали при дуэли взглядов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1981103-kazahskiy-titan-udosrochil-iranskogo-halka-v-pervom-zhe-raunde-v-dubae/