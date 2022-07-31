Боксер Даурен Елеусинов потерпел второе поражение в карьере

Даурен Елеусинов. Фото: instagram.com/daurenyeleussinov

Выступающий во втором среднем весе казахстанский боксер-профессионал Даурен Елеусинов провел поединок против американца Джуниора Юнана на вечере бокса в Бруклине (США), передает NUR.KZ.

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Запланированный на десять раундов бой не продлился всю дистанцию. Уже в первом раунде 26-летний американец победил Елеусинова техническим нокаутом.

Тем самым 36-летний Даурен потерпел второе поражение на профессиональном ринге при десяти победах.

Тогда как для Джуниора Юнана эта победа стала 17-й в карьере (из них 11 досрочно).

Отметим, что в главном бою вечера бывший чемпион в полусреднем весе американец Дэнни Гарсия одолел своего соотечественника Хосе Бенавидеса-младшего.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1981059-bokser-dauren-eleusinov-poterpel-vtoroe-porazhenie-v-karere/