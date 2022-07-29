Боксер Темирлан Раимкулов следующий бой проведет в США

Темирлан Раимкулов. Фото: instagram.com/namys_pro_team/

Выступающий в среднем весе казахстанский боксер-профессионал Темирлан Раимкулов узнал имя соперника и дату следующего поединка, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxrec.com.

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Оппонентом 31-летнего казахстанского боксера станет американец Кэмерон Краэль (19-22-3, 6КО). Бой состоится 23 сентября в Филадельфии (штат Пенсильвания, США).

Поединок пройдет в рамках первого среднего веса (до 69 кг) и будет рассчитан на шесть раундов

Напомним, что в активе Темирлана Раимкулова пять побед (из них один нокаутом) на профессиональном ринге при одном поражений.

Свой предыдущий бой казахстанский боксер провел в марте текущего года в Штатах, победив техническим нокаутом американца Исаэля Шелдона (14-5-1, 5КО).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1980926-bokser-temirlan-raimkulov-sleduyuschiy-boy-provedet-v-ssha/