Маурисио Cулейман: Канело рискует всем в третьем бою против Головкина

Маурисио Сулейман. Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о третьем поединке между мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным, передает NUR.KZ со ссылкой на TalkSport.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

По словам главы WBC, в трилогии Канело рискует всем. В случае проигрыша, ему будет тяжело вернуть карьеру к прежнему статусу.

"Канело тяжело перенес поражение от Бивола. Если он проиграет Головкину 17 сентября, то ему будет трудно вернуть карьеру к прежнему статусу.

Он сильно рисковал, когда поднялся в полутяжелый вес ради поединка с небитым чемпионом. Теперь он рискует всем в третьем бою против Головкина", - заявил Сулейман.

Напомним, что третий поединок между Канело и Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Заряжайте на топовые летние события и выигрывайте отдых в шикарном отеле Rixos Анталья! Parimatch разыгрывает путевки на двоих, бонусы на 14 000 000 тенге и другие призы каждую неделю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1980702-maurisio-culeyman-kanelo-riskuet-vsem-v-tretem-boyu-protiv-golovkina/