Джошуа откажется от чемпионских поясов, если победит Усика

Энтони Джошуа. Фото: Julian Finney/Getty Images

Энтони Джошуа в случае победы над украинском боксером Александром Усиком откажется от чемпионских поясов, сообщает The Sun.

"Когда Энтони Джошуа побьет Усика в реванше и станет трехкратным чемпионом мира, то сразу же откажется от всех поясов. Вы должны научиться уважать меня как личность.

Я не хочу, чтобы меня уважали только по той причине, что у меня на руках есть чемпионские титулы. Я хочу, чтобы вы уважали мужчину, который стоит перед вами", – сказал Джошуа.

Напомним, что в первом бою решением судей победил Александр Усик. Реванш Усика и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1980440-dzhoshua-otkazhetsya-ot-chempionskih-poyasov-esli-pobedit-usika/