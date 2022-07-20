СМИ: WBA определила Головкину нового обязательного соперника

Геннадий Головкин. Фото: John Gurzinski/AFP via Getty Images

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала казахстанца Геннадия Головкина провести защиту титула против кубинца Эрисланди Лары, передает NUR.KZ со ссылкой на BadLeftHook.com.

40-летнему казахстанскому боксеру дадут 120 дней после третьего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом, чтобы организовать бой с "обычным" чемпионом WBA в среднем весе Эрисланди Ларой.

В случае победы Головкина над Канело, Геннадий сможет отказаться от боя с Ларой, если решит сохранить пояс WBA во втором среднем дивизионе. Тогда пояс казахстанца в среднем весе станет вакантным.

Напомним, что третий поединок между Головкиным и Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону будут стоять титулы WBA, WBC, IBF и WBO во втором среднем весе, которые принадлежат мексиканскому боксеру.

Добавим, что в среднем весе Геннадий Головкин владеет двумя поясами: WBA Super и IBF.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1979304-smi-wba-obyazala-golovkina-zaschitit-titul-protiv-lary/