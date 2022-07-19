"Он точно один из лучших": Канело похвалил Геннадия Головкина

Сауль Альварес. Фото: Dustin Satloff/Getty Images

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес выразил уважение казахстанцу Геннадию Головкину, передает NUR.KZ со ссылкой на Boxingscene.com.

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По словам Канело, Головкин хорошо выглядел в бою с Риота Муратой. Также мексиканец назвал Геннадия одним из самых сильных соперников в своей карьере.

"Он хорошо выглядел в бою против Мураты. Я смотрел лишь хайлайты этого поединка, так как был в это время на отдыхе в Греции.

Головкин - сильный и талантливый боксер. Не хочу повторяться, но он всегда отлично выглядит на ринге, постоянно прессингует.

Можно ли считать его самым сильным моим соперником? Он точно один из лучших", - заявил Канело.

Напомним, что третий поединок между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1979215-on-tochno-odin-iz-luchshih-kanelo-pohvalil-gennadiya-golovkina/