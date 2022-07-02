Геннадий Головкин: Я не тот, кто будет называть себя лучшим, я никогда так не делаю

Геннадий Головкин: Twitter/gggboxing

Известный казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал третий бой против мексиканского спортсмена Сауля Альвареса, сообщает Talk Sport.

"Мне не сложно вести себя так, как я веду, потому что это мое нормальное поведение. Я такой, как есть. Я просто не проглотил их наживку.

Я не тот, кто будет называть себя лучшим, я никогда так не делаю. Вероятно, это из-за моего воспитания или личности.

Но когда ты видишь, как человек ведет себя таким образом, это просто разочаровывает", – сказал Головкин.

Напомним, что третий бой Головкина и Альвареса состоится в ночь на 18 сентября в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1976706-gennadiy-golovkin-ya-ne-tot-kto-budet-nazyvat-sebya-luchshim-ya-nikogda-tak-ne-delayu/