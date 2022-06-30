Аида Сатыбалдинова проведет бой за пояс WBC International

Аида Сатыбалдинова. Фото: instagram.com/lady_sparta

34-летняя казахстанская профессиональная боксерша Аида Сатыбалдинова (6-2-1, 2КО) узнала имя следующей соперницы и дату возвращения на ринг, передает Boxrec.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Казахстанская спортсменка следующий бой проведет 4 августа в Монтебелло (штат Калифорния, США). Соперницей Аиды станет американка Челси Андерсон.

На кону будет стоять вакантный титул WBC International в легком весе. Поединок рассчитан на восемь раундов.

Напомним, что в активе Сатыбалдиновой шесть побед (2 нокаутом), два поражения и одна ничья на профи-ринге. Тогда как на счету Челси Андерсон пять побед (2 нокаутом) и ноль поражений.

Отметим, что предыдущий бой Аида Сатыбалдинова провела в июне текущего года в США, победив по очкам Джейку Павилус из Гаити.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1976405-aida-satybaldinova-provedet-boy-za-poyas-wbc-international/