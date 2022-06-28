Сауль Альварес: Головкин будет удивлен тем, насколько лучше я стал

Геннадий Головкин - Сауль Альварес. Фото: Al Bello/Getty Images

Известный мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал третий бой против казахстанского спортсмена Геннадия Головкина, сообщает Boxing Scene.

"Головкин будет удивлен тем, насколько лучше я стал. Я говорю о прочности и мощи. Это точно его удивит.

После поражения от Дмитрия Бивола, я куда более мотивирован, чем раньше. Я всегда тренируюсь на 100%. Я люблю бокс, и это никогда не изменится.

Сейчас я чувствую себя по-другому. Я более мотивирован, более опасен. Я снова хочу выйти в ринг. Тем более с этим парнем — с Головкиным. Он болтает много дерьма", – заявил мексиканский боксер.

Напомним, что третий бой между Саулем Альваресем и Геннадием Головкиным состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1976050-saul-alvares-golovkin-budet-udivlen-tem-naskolko-luchshe-ya-stal/