"Ничего нового": Головкин высказался о поражении Канело от Бивола

Геннадий Головкин. Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA и IBF казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал победу Дмитрия Бивола над мексиканцем Саулем Альваресом, передает NUR.KZ.

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По словам 40-летнего казахстанского боксера, его не удивил исход поединка. Головкин считает, что это был просто не день Канело.

"Буду откровенен: я смотрел не весь бой, а только лучшие моменты. Для меня не было ничего нового. Канело был Канело, а Бивол - Биволом. Просто у кого-то был хороший день, у кого-то - плохой.

Я в этой сфере давно и к этому подхожу так: у одного из них не получилось, а у второго - получилось", - заявил Головкин в интервью FightHubTV.

Напомним, что в последнем бою Канело потерпел поражение от Дмитрия Бивола. Теперь мексиканец проведет третий поединок с Геннадием Головкиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975689-nichego-novogo-golovkin-vyskazalsya-o-porazhenii-kanelo-ot-bivola/