Усик и Джошуа провели дуэль взглядов перед реваншем

Александр Усик и Энтони Джошуа. Фото: AMER HILABI/AFP via Getty Images

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF украинец Александр Усик и британский боксер Энтони Джошуа встретились лицом к лицу перед повторным поединком, передает NUR.KZ.

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Напомним, что второй бой между боксерами пройдет 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

Первый стердаун перед реваншем получился довольно напряженным: никто из боксеров не хотел отводить глаза.

Добавим, что в первом бою, который прошел в сентябре прошлого года в Лондоне, победу единогласным решением судей одержал Усик. Для Джошуа то поражение стало вторым в карьере.

К слову, Александр на профи-ринге идет без поражений. В активе украинского боксера 19 побед, из них 13 он завершил досрочно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975157-usik-i-dzhoshua-proveli-duel-vzglyadov-pered-revanshem/