Серик Мусадилов проведет поединок с Хосе Антонио Абреу 25 июня

Серик Мусадилов. Фото: Instagram-аккаунт Серика Мусадилова

Непобежденный 27-летний казахстанский боксер-профессионал Серик Мусадилов следующий бой проведет против доминиканца Хосе Антонио Абреу, передает Boxrec.com.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Поединок состоится 25 июня в Дулуте (штат Джорджия, США). Бой пройдет в рамках первого тяжелого веса (до 90 кг) и будет рассчитан на восемь раундов.

Отметим, что Серик Мусадилов в профессионалах идет без поражений. В его активе 11 побед, из них девять он завершил досрочно. Также на счету "Панды" (прозвище Мусадилова) региональный титул NABA.

Тогда как его соперник доминиканец Хосе Антонио Абреу одержал 14 побед (8 нокаутом) на профи-ринге при 11 неудачах.

Добавим, что все свои бои в профессиональном боксе Серик провел в двух странах: Мексике и США.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю - участвуйте!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1975089-serik-musadilov-provedet-poedinok-s-hose-antonio-abreu-25-iyunya/