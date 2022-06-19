Артур Бетербиев нокаутировал Джо Смита в объединительном бою

Артур Бетербиев. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Чемпион мира по версии WBC и IBF в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев отобрал титул WBO у американского боксера Джо Смита, передает NUR.KZ.

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Объединительный поединок между Бетербиевым и Смитом прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США).

Запланированный на 12 раундов бой не прошел всю дистанцию. Во втором раунде Артур трижды отправил Джо в нокдаун, после чего рефери решил остановить поединок. Как итог - победа Бетербиева техническим нокаутом.

Для Артура эта победа стала 18-й в профессиональном боксе, причем все свои бои он завершил досрочно. Также 37-летний россиянин отобрал пояс WBO у Джо Смита.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1974724-artur-beterbiev-nokautiroval-dzho-smita-v-obedinitelnom-boyu/