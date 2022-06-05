Хейни победил Камбососа и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе

Девин Хейни и Джордж Камбосос. Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В Мельбурне (Австралия) завершился вечер профессионального бокса, в главном бою которого встретились местный спортсмен Джордж Камбосос и американец Девин Хейни, передает NUR.KZ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Запланированный на 12 раундов поединок продлился всю дистанцию. Бой получился довольно конкурентным. Небольшим преимуществом владел Хейни, который был активнее и точнее своего оппонента.

В итоге единогласным решением судей победу одержал Девин Хейни. Тем самым американец отобрал звание абсолютного чемпиона мира у австралийца Джорджа Камбососа.

Для непобежденного Хейни эта победа стала 28-й (из них 15 нокаутом) на профессиональном ринге. Тогда как Джордж Камбосос потерпел первое поражение в карьере.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/boxing/1972606-heyni-pobedil-kambososa-i-stal-absolyutnym-chempionom-mira-v-legkom-vese/